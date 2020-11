Tunisia: economia in calo del 10 per cento nei primi nove mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica della Tunisia ha subito una contrazione del 10 per cento nei primi nove mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E’ quanto emerge dai dati pubblicati all'Istituto nazionale di statistica (Ins). Il risultato segue una riduzione anno su anno del 6 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) durante il terzo trimestre del 2020 ai prezzi dell’anno scorso. Rispetto al secondo trimestre dell’anno corrente, quando la contrazione era stata del 21,7 per cento, il periodo luglio-settembre ha visto invece un aumento del Pil del 19,8 per cento. (Tut)