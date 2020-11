Perù: il presidente ad interim Merino presenta le dimissioni dopo 5 giorni dall'insediamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pieno di una grave crisi sociale e politica, Manuel Merino de Lama ha da poco annunciato le dimissioni da presidente ad interim del Perù. "Intendo far sapere che presento la mia rinuncia irrevocabile all'incarico di presidente della Repubblica", ha detto Merino, già presidente del parlamento, in un discorso alla nazione. La lettera di dimissioni segue ore di alta tensione nel paese, seguite alla destituzione dell'ex presidente Manuel Vizcarra, coinvolto in un presunto caso di corruzione. Una scelta duramente contestata nelle piazze, con scontri che hanno portato alla morte di almeno due giovani e circa un centinaio di feriti. Una situazione che aveva nelle ultime ore portato alle dimissioni ben 13 dei 18 ministri del nuovo governo, guidato dal primo ministro Antero Flores-Araoz. Tra questi, si conta il ministro della Difesa Walter Chavez Cruz e quello dell'Interno Gaston Rodriguez. Contro Merino, entrato in carica il 10 novembre, era stata nella giornata di oggi presentata una mozione urgente di sfiducia, firmata dal Fronte ampio, coalizione che riunisce diverse forze della sinistra peruviana, e l’Alleanza per il progresso (App). Una mozione che avrebbe investito anche il primo ministro. “Il Perù – si leggeva nel comunicato firmato dal numero due del Fronte ampio, Rocio Silva Santisteban – sta sanguinando a morte e il Congresso non può rimanere impassibile di fronte a una situazione che richiede una risposta immediata”.Negli scontri tra polizia e manifestanti di ieri a Lima sono rimasti uccisi due giovani di 22 e 24 anni, entrambi colpiti da armi da fuoco. Nella giornata di ieri migliaia di manifestanti sono nuovamente scesi in piazza in diverse città del Paese per chiedere le dimissioni di Merino e per denunciare un “colpo di Stato parlamentare” contro Vizcarra. I dimostranti hanno mostrato cartelli con le scritte “Merino impostore” e “Merino, tu non sei il mio presidente”. Un gruppo di manifestanti si è avvicinato alla residenza del nuovo presidente: la polizia è a quel punto intervenuta con la forza per disperdere la folla. Le proteste sono in corso da diversi giorni e si sono intensificate dopo l’insediamento del nuovo esecutivo del presidente Merino; un governo che l’ex presidente Vizcarra in dichiarazioni rilasciate alla stampa ha definito un “ritorno al passato”.Secondo il Coordinamento nazionale dei diritti umani, organizzazione non governative che riunisce decine di associazioni umanitarie nel Paese latino americano, dopo gli scontri tra polizia e manifestanti sono scomparse almeno 43 persone. Mar Perez, portavoce del Coordinamento, ha dichiarato all’emittente “Canale N” che almeno 112 persone sono rimasti ferite nei disordini di sabato sera, più dei 94 indicati dal ministero della Salute di Lima. “È stata la notte più nera che la nostra democrazia abbia vissuto negli ultimi 20 anni”, ha dichiarato Perez. L’avvocato ha chiesto alla procura di raccogliere tutte le prove necessarie a garantire che le vittime abbiano giustizia. I manifestanti uccisi sono stati identificati come Jack Brian Pintado Sanchez, di 22 anni, e Jordan Inti Sotelo Camargo, di 24. Pintado è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco al volto secondo il rapporto autoptico pubblicato questa mattina dalla Polizia nazionale. Camargo è stato invece colpito al torace, vicino al cuore. La stessa polizia ha assicurato in un comunicato che l’inchiesta sulle due morti si svolgerà “con la massima trasparenza, obiettività e rapidità”. Il nuovo primo ministro Antero Flores-Araoz ha da parte sua respinto ogni “responsabilità politica” per l’uccisione dei due giovani.Nel frattempo, la Corte costituzionale del Perù ha annunciato che esaminerà mercoledì prossimo, 18 novembre, la causa presentata dal governo dell'ex presidente Vizcarra a metà settembre che chiedeva al tribunale di pronunciarsi sulla competenza del Congresso di destituire un capo di stato per "incapacità morale”. L’alto tribunale è finito sotto attacco per non essersi ancora espresso in merito alla questione, sottoposta all’attenzione dei magistrati oltre un mese fa, quando Vizcarra si trovava ad affrontare la prima mozione di sfiducia nei suoi confronti per presunte irregolarità nei contratti sottoscritti dal ministero della Cultura con il cantante Richard Swing.A invocare l’intervento della Corte costituzionale è stata la stessa Organizzazione degli stati americani (Osa), che in un comunicato diffuso mercoledì ha manifestato la sua "profonda preoccupazione per la nuova crisi politica" in corso in Perù e ha ribadito che la legittimità delle decisioni adottate dal parlamento con la destituzione dell'ex presidente Vizcarra "dev'essere valutata dal Tribunale costituzionale". "Il segretariato generale dell'Osa ribadisce che spetta alla Corte Costituzionale del Perù pronunciarsi sulla legalità e legittimità delle decisioni istituzionali adottate, nonché sulle differenze che possono esistere nell'interpretazione della Costituzione", si legge nella nota firmata dal segretario generale Luis Almagro.Dubbi sulla legittimità della mossa del Congresso sono stati sollevati anche dall’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw), che in un duro comunicato rilasciato ieri ha affermato che la destituzione di Vizcarra rappresenta una “seria minaccia allo stato di diritto”. Il Congresso peruviano, si legge, ha destituito Vizcarra sulla base di una "dubbia autorità legale", sostenendo la sua "incapacità morale" a causa delle accuse di corruzione mosse nei suoi confronti. Decine di deputati del Congresso, prosegue Hrw, sono essi stessi indagati per vari reati, e avevano già tentato, senza riusciti, di destituirlo per altri motivi a settembre. Vizcarra, si legge, ha portato avanti varie iniziative anti-corruzione che hanno colpito i membri del Congresso. "Le accuse contro Vizcarra dovrebbero essere oggetto di indagine, ma la legalità della sua estromissione è altamente dubbia e sembra guidata dagli stessi interessi dei deputati", ha detto José Miguel Vivanco, direttore Americhe di Human Rights Watch."I leader nelle Americhe dovrebbero monitorare attentamente le decisioni di Manuel Merino e del Congresso. Ci sono tutte le ragioni per sospettare che useranno la cacciata di Vizcarra per minare ulteriormente lo stato di diritto". Nei prossimi mesi, sottolinea Hrw, il Congresso e il presidente si troveranno a gestire processi chiave per le istituzioni del paese, tra cui la selezioni dei giudici della Corte costituzionale e l'organizzazione delle elezioni presidenziali del 2021, in programma ad aprile. L'organismo ha quindi fatto riferimento alle proteste registrate nel paese a seguito della destituzione di Vizcarra e ai presunti abusi delle forze di polizia. "I peruviani hanno tutto il diritto di manifestare per la crisi del loro paese", ha detto Vivanco. "La polizia e le altre autorità devono tutelare le proteste pacifiche e in tutte le situazioni devono astenersi dall'uso eccessivo della forza”.Sulle violenze registrate durante le manifestazioni di protesta è intervenuta anche l’organizzazione non governativa Amnesty International. L’Ong ha denunciato di avere ricevuto “foto e video che mostrano membri della polizia nazionale che esibiscono armi da fuoco e sparano lacrimogeni e munizioni contro manifestanti e giornalisti, apparentemente ferendoli”. L'organizzazione afferma inoltre di avere ricevuto “denunce di detenzioni arbitrarie, uso eccessivo della forza e maltrattamenti da parte delle forze di sicurezza durante le proteste nella città di Lima” e chiede alle autorità peruviane di fermare immediatamente la repressione delle manifestazioni e garantire i diritti umani. (Res)