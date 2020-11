Tunisia: tasso di disoccupazione al 16,2 per cento nel terzo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Tunisia è sceso al 16,2 per cento nel terzo trimetre del 2020 rispetto al 18 per cento registrato nel periodo aprile-giugno. Lo riferisce l’Istituto nazionale di statistica (Ins) in un comunicato pubblicato oggi. Il numero di disoccupati stimato per il terzo trimestre 2020 in Tunisia si attesta a 676 mila, contro i 746 mila disoccupati del secondo trimestre 2020. Per quanto riguarda le differenze di genere, il tasso di disoccupazione è stato pari al 13,5 per cento per gli uomini e al 22,8 per cento per le donne nel terzo trimestre del 2020. (Tut)