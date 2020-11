© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 16 novembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni III e I . Odg: 1) Richiesta all'Amministrazione della riduzione immediata degli orari di apertura dei locali: lunedì - giovedì e domenica chiusura ore 24,00, venerdì e sabato chiusura ore 1,00 (petizione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto); 2) richiesta istituzione di un assessorato per la movida o figura dedicata, e l'elaborazione di un regolamento apposito (petizione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto). i"Ore 13 - riunione in videoconferenza del Consiglio ComunaleREGIONEore 9:30, Videoconferenza, riunione della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco.ore 11:45, Videoconferenza, riunione del gruppo di lavoro della IV Commissione.ore 13:00, Videoconferenza, convocazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle Autonomie locali (Cal).ore 14:00, Videoconferenza, convocazione del Consiglio delle Autonomie locali (Cal).ore 15:30, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti.ore 15:30, Videoconferenza, riunione della Consulta regionale europea. (Rpi)