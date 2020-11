Colombia: ex presidente Uribe, dialogare con regime Maduro significa renderlo più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo con il Venezuela di Nicolas Maduro da parte dell'Unione europea e di altri organismi internazionali è "inutile" in quanto "questi regimi nella storia hanno sempre dimostrato che per loro il dialogo è semplicemente un modo per diventare più forti". Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Mundo" l'ex presidente della Colombia, tra il 2002 ed il 2010, Alvaro Uribe, considerato tutt'ora il politico più influente del Paese latinoamericano, aggiungendo che le sanzioni comminate finora sono state "poco utili" finchè avranno una "via di fuga" come la Russia o la Cina. Secondo Uribe il presidente venezuelano è stato in grado di guadagnarsi la fedeltà degli alti ufficiali militari e della guardia nazionale, "arricchendoli con la corruzione" e si è detto, dunque, "pessimista" su qualsiasi via d'uscita. (segue) (Mas)