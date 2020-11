Colombia: ex presidente Uribe, dialogare con regime Maduro significa renderlo più forte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uribe ha poi commentato la recente fine degli arresti domiciliari dopo essere stato condannato per frode processuale e manipolazione di testimoni. "Sono stato messo in prigione da un magistrato che aveva partecipato attivamente a un punto centrale del processo con le Forza armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) nel governo Santos, processo di cui ero uno dei principali oppositori. Il pubblico spagnolo deve sapere che ci sono 22 mila intercettazioni del mio telefono e che non una sola mia parola ha violato la legge", si è difeso. Uribe si è, infine, detto "preoccupato" per il governo spagnolo a causa "di quello che abbiamo conosciuto di Podemos in America Latina. Secondo l'ex premier colombiano, mentre il Partito socialista operaio (Psoe) del primo ministro, Pedro Sanchez, ha mantenuto un "orientamento storico" verso l'America Latina, Podemos "è un'altra cosa con le sue ambizioni totalitarie". (Mas)