Usa: Fauci allontana lo spettro di un nuovo "lockdown" nazionale

- Gli Stati Uniti non entreranno nuovamente in "lockdown", ma i cittadini dovranno aspettarsi misure restrittive "di tipo chirurgico". Lo ha dichiarato il virologo di riferimento della task force anti-Covid istituita dalla Casa Bianca, Anthony Fauci, in un'intervista all'emittente "Cnn". L'esperto ha invitato nuovamente i cittadini a "raddoppiare" tutti gli sforzi necessari a contenere la pandemia, indossando mascherine, lavandosi frequentemente le mani e praticando il distanziamento fisico in attesa di un vaccino disponibile per tutti. "Non avremo una serrata nazionale. Credo che questo sia molto chiaro. Ma inizieremo a vedere restrizioni di tipo chirurgico a livello locale, decise da governatori o sindaci", ha spiegato. Fauci non ha tuttavia escluso la possibilità di restrizioni a livello nazionale se il numero di casi continuerà a salire. (segue) (Nys)