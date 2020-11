Usa: Fauci allontana lo spettro di un nuovo "lockdown" nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fauci si è poi detto conscio del fatto che il Paese sia "sfiancato dal Covid", ma ha ricordato che potrebbe essere necessario un altro anno prima di un completo ritorno alla normalità. "Non dipende solo dallo sviluppo di un vaccino, ma anche da quanto tempo ci vorrà per distribuirlo alla popolazione. E' probabile che le cose non torneranno alla normalità fino alla metà o alla fine del 2021", ha osservato il virologo. Solo a quel punto "la gente potrà iniziare a pensare di fare cose che erano considerate troppo pericolose fino a pochi mesi fa". E, ha avvertito Fauci, in ogni caso sarà "un ritorno alla normalità molto graduale". (Nys)