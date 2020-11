Georgia: nuova protesta contro esito elezioni in coincidenza con visita Pompeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 novembre, in concomitanza con la visita a Tbilisi del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, l'opposizione georgiana effettuerà una manifestazione di protesta "silenziosa" nel rispetto del distanziamento sociale di due metri. La marcia di protesta sfilerà verso viale Melikishvili, nel centro di Tiblisi, secondo quanto annunciato dal leader del partito Georgia europea Gigi Ugulava. "Ci saranno bandiere georgiane e statunitensi; cartelli con la scritta che le elezioni sono state falsate, che lo stato è sotto sequestro dall'oligarchia russa", ha aggiunto Ugulava invitando i cittadini a partecipare. I leader dei partiti dell'opposizione in ed i loro sostenitori si sono riuniti anche ieri di fronte al parlamento di Tiblisi per protestare contro i risultati delle elezioni del 31 ottobre in Georgia. La protesta avviene dopo che, secondo la Commissione elettorale centrale, il partito governativo Sogno georgiano ha vinto le elezioni con il 48,2 per cento dei voti. I partiti dell'opposizione si sono rifiutati di accettare i mandati parlamentari sostenendo che i risultati del voto sono stati falsati. I manifestanti chiedono una ripetizione del voto, mentre il 21 novembre è in programma un secondo turno delle elezioni parlamentari in 17 circoscrizioni elettorali della Georgia. Il partito governativo ha intanto escluso la possibilità di venire incontro alle richieste dell'opposizione organizzando nuove elezioni generali. (segue) (Res)