Decreto Ristori: Lega, emendamento per rifinanziare buoni spesa

- "Abbiamo presentato un emendamento al decreto Ristori che provveda a rifinanziare i buoni spesa attraverso un nuovo contributo ai Comuni". Lo afferma il senatore della Lega Luca Briziarelli, primo firmatario dell’emendamento in questione. "La necessità di andare incontro ai bisogni di tante famiglie in difficoltà è, purtroppo, impellente: i soldi stanziati in prima battuta dal governo sono finiti da tempo, così come le risorse aggiunte successivamente dagli enti locali - spiega -. Con la proposta della Lega, mettiamo subito a disposizione ottocento milioni di euro, cifra che consente anche di poter eliminare il vincolo che esclude dal beneficio dei buoni spesa i pensionati con la pensione minima. La pandemia si combatte con attenzione e disciplina, la crisi economica con sostegno e fatti concreti di immediato impatto per tutte le nostre comunità".(com)