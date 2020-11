Covid: manifestazione non autorizzata a piazza Venezia, 11 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono undici le persone fermate e denunciate a seguito della manifestazione non autorizzata dei negazionisti che si è svolta oggi pomeriggio a Roma a Piazza Venezia. Si tratterebbe di persone non collegate ad associazioni o organizzazioni note ma di individui che si sono radunati per protestare contro le restrizioni dovute al covid. Il gruppo di manifestanti deve rispondere di manifestazione non autorizzata e di resistenza a pubblico ufficiale.(Rer)