Covid: Gallera, sostengo campagna Confcommercio, acquisti di Natale nei negozi della Lombardia

- "In questo momento così difficile nella storia del nostro Paese e dell’umanità il comportamento di ciascuno di noi assume un valore straordinario. Riusciremo a sconfiggere il covid se ognuno di noi rispetterà rigorosamente le norme anticontagio ( distanziamento, mascherina indossata correttamente, uso frequente di gel disinfettante e periodica areazione dei locali ) e riusciremo a rialzarci dalle difficoltà economiche e sociali causate dal covid se ognuno darà il proprio contributo nella giusta direzione. Per questo aderisco convintamente alla campagna della #confcommercio e per questo i miei regali di Natale li acquisterò nei negozi della mia città e della mia regione". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera per onferma re il propriosostegno ai commercianti milanesi e lombardi a riprendersi dalla crisi economica determinata dalla pandemia di Covid. (Rem)