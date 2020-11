Moldova: elezioni presidenziali, affluenza oltre il 50 per cento alle 19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino alle ore 19:00 hanno votato circa il 50 per cento del totale degli elettori per le elezioni presidenziali nella Moldova, ovvero 1,566 milioni persone. Lo ha annunciato la Commissione elettorale centrale della Moldova in un comunicato. Oggi c'è stata una presenza record per quanto riguarda la comunità dei moldavi residenti all'estero: oltre 220 mila elettori hanno espresso le loro preferenze finora, rispetto ai circa 150 mila del primo turno. Anche il numero di elettori nella Transnistria è aumentato in modo significativo: quasi 31 mila rispetto a poco più di 14 mila al primo turno. (Moc)