Qatar-Tunisia: emiro Al Thani riceve presidente Saied, focus su investimenti e crisi in Libia

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, è stato ricevuto oggi al Palazzo "Diwan Emiri" dall'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, all'inizio di una visita di Stato di tre giorni nel Paese del Golfo. Nell’incontro faccia a faccia, ampio spazio è stato dedicato ai temi economici e in particolare alla realizzazione di un collegamento marittimo tra i due Paesi per aumentare il volume degli scambi commerciale, nonché al completamento della piattaforma regionale di produzione agricola a Sidi Bouzid, progetto esteso su un’area di 20 ettari e un costo di circa 60 milioni di dinari, pari a circa 18 milioni di euro. Il capo dello Stato tunisino ha peraltro ringraziato l’emiro “per la pronta risposta dello Stato del Qatar e il sostegno fornito nella lotta al coronavirus”, si legge in una nota della presidenza tunisina. (segue) (Tut)