Business news: Descalzi (Eni), Mena, Angola e Messico aree prioritarie per nostri investimenti

- Negli ultimi 6 anni abbiamo scoperto molte risorse, circa sette miliardi di barili di petrolio equivalente: le priorità cambiano ma ad oggi ci sono alcune aree che riteniamo strategiche per i nostri investimenti, come il Medio Oriente (dove sosteniamo costi molto bassi), il Nord Africa, l'Angola o il Messico. Così l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenuto al panel "How is the energy industry responding to the global economic downturn triggered by Covid-19" organizzato nel quadro dell'Adipec Virtual 2020. "Anche alla luce dei tagli importanti effettuati sul fronte dei costi, dobbiamo essere flessibili nei nostri investimenti: stiamo puntando molto sui segmenti dello sviluppo e dell'esplorazione, e puntiamo a ridurre Capex e time to market - quest'ultimo ad un massimo di uno o due anni", ha spiegato, sottolineando l'importanza di investire "nella transizione, nell'economia circolare e in nuovi prodotti per decarbonizzare le nostre attività esistenti". (Res)