Arabia Saudita-Germania: ministro di Stato Al Jubeir, non abbiamo bisogno di armi tedesche (2)

- Per Al Jubeir, l'embargo è errato perché l'Arabia Saudita ritiene che quella in Yemen sia “una guerra legittima”, con Riad che è stata “costretta” a prendervi parte. A ogni modo, ha aggiunto il ministro di Stato agli Esteri saudita, si tratta di “una decisione sovrana della Germania”, che Riad “rispetta”. Inoltre, l'Arabia Saudita può acquistare armi in altri Stati. Pertanto, ha sottolineato Al Jubeir, “se un determinato paese preferisce non vendere armi, è una sua scelta”. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto per le ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri), l'Arabia Saudita è il maggiore importatore di armi al mondo. Tra il 2015 e il 2019, il 12 per cento di tutte le importazioni di armi è stato effettuato da Riad. Con il 73 per cento delle consegne degli armamenti, è l'industria della difesa statunitense il principale fornitore dell'Arabia Saudita. Nel 2017, il paese era il sesto acquirente di armi prodotte in Germania, per un valore di 254 milioni di euro. (Geb)