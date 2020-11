M5s: Di Battista, pronto a tornare in prima ma prima linea ma voglio garanzie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non vedo l’ora di tornare in prima linea con il Movimento 5 stelle e vedremo come e in che ruolo”. Lo ha affermato Alessandro di Battista nel suo intervenendo in occasione della giornata di chiusura degli Stati generali del Movimento 5 stelle. L’ex parlamentare ha però chiarito che lui, come altri, “abbiamo bisogno di garanzie: la revoca delle concessioni ai Benetton; una presa di posizione sul conflitto di interessi; no alla deroga al secondo andato; la certezza che il movimento alle prossime elezioni si presenti da solo e che non ci sarà mai una legge senza preferenze; ed infine un comitato di garanzia composto da iscritti e portavoce per la nomina dei ministri e dei vertici delle partecipate”, ha concluso. (Rin)