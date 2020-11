Covid: manifestazione piazza Venezia, chiusure temporanee a Roma per strade del centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È terminata da pochi minuti la chiusura delle strade intorno a piazza Venezia a seguito di una manifestazione non autorizzata. Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno interdetto al traffico via del Corso, da largo Chigi a piazza Venezia, dalle 15 alle 17 e, per il tempo strettamente necessario, via del Teatro Marcello. Chiusure momentanee hanno riguardato anche via di Ripetta e via Tomacelli. Sul posto personale del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale (Rer)