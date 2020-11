India-Pakistan: Nuova Delhi respinge accuse di Islamabad su sostegno a gruppi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India respinge le accuse formulate ieri dal Pakistan, che ieri ha fatto sapere di avere prove del sostegno fornito da Nuova Delhi a gruppi armati di base in Afghanistan e addestrati per destabilizzare Islamabad. In una nota, il portavoce del ministero degli Esteri Anurag Srivastava ha definito le accuse “frutto dell’immaginazione” dei membri del governo pachistano. “Stanno cercando disperatamente di trovare qualcuno che creda loro, ma la comunità internazionale è ben consapevole delle tattiche adoperate dal Pakistan”, si legge nella nota. Secondo Srivastava, è Islamabad stessa a finanziare militanti terroristi. Ieri in conferenza stampa il ministro degli Esteri di Islamabad, Shah Mehmood Qureshi, e il portavoce dell’esercito, generale Babar Iftikhar, hanno presentato presunte “prove inconfutabili” dell’addestramento fornito dall’India a diversi gruppi armati in Afghanistan con l’obiettivo di destabilizzare il vicino Pakistan. (segue) (Inn)