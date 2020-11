M5s: Fico, serve organo collegiale, fare rete con altre forze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo cambiare l’organizzazione per adattarla a quello che siamo ora. Il capo politico deve essere un organo collegiale nazionale che rappresenti tutti e faccia sintesi. Lo stesso a livello territoriale, superando il team del futuro”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, che nel suo intervento in occasione della giornata di chiusura degli stati generali del Movimento 5 stelle ha ricordato la necessità di "fare rete con altre forze politiche dove c’è possibilità di convergenza". Bisogna "proseguire il confronto con il centrosinistra con cui siamo al governo e condividiamo un’agenda da portare avanti, anche a livello amministrativo, dove sarà possibile", ha spiegato. Inoltre “l’emergenza ha messo a nudo fragilità del nostro sistema ed evidenziato che pilastri della nostra comunità come la sanità pubblica, la scuola, la ricerca, vanno tutelati e valorizzati. Dobbiamo dare risposte veloci ed efficaci, e allo stesso tempo - ha aggiunto - non perdere la capacità di visione di un futuro all’insegna della sostenibilità: ambientale, economica, sociale. L’Italia può e deve essere protagonista di questo percorso, insieme all’Europa, che è la nostra casa”. (Rin)