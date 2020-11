M5s: Fico, mai nascosto mie perplessità, correnti diffuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento in occasione della giornata di chiusura degli stati generali del Movimento 5 stelle, ha ricordato di non aver “mai nascosto le mie perplessità su alcune derive del Movimento. Un certo modo di fare comunicazione, la rincorsa del consenso a discapito della costruzione, il cadere in dinamiche che volevamo rivoluzionare”. Ma, ha aggiunto, “ho cercato sempre di dare il mio contributo per costruire, non per rompere, con onestà e riconoscendo gli errori fatti. I contrasti all’interno di qualsiasi gruppo sono inevitabili, anzi, ben vengano. Ma chi ha usato strategie tipiche della vecchia politica, che non hanno nulla a che vedere con l’ortodossia, non può invocare oggi la mancanza di coerenza e la purezza. Cordate, correnti, strategie acchiappa like e personalismi sono diffusi”, ha concluso. (Rin)