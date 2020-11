Germania-Ue: Roettgen (Cdu), proposta SpD per esercito europeo è “fantasticheria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avanzata dal gruppo parlamentare del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al Bundestag, la proposta di istituire un esercito dell'Ue al comando diretto della Commissione europea, indipendente dagli Stati membri e dalla Nato, è “una fantasticheria”. È quanto affermato dal presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Norbert Roettgen, candidato alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, Roettgen ha bollato la proposta della SpD come “impraticabile dal punto di vista militare, irresponsabile sul piano finanziario e incompatibile con i trattati dell'Ue”. Inoltre, secondo Roettgen, in Germania l'istituzione di un esercito europeo sarebbe “irraggiungibile anche con emendamenti alla Costituzione”. Il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag ha poi dichiarato: “L'Ue non è uno Stato, ma i suoi membri lo sono. È qui che la proposta della SpD fallisce in maniera fondamentale”. L'Ue, ha infine evidenziato Roettgen, “non sopravvivrà a lungo a un'operazione militare decisa dalla Commissione europea contro la volontà di alcuni Stati membri”. Oltre a Roettgen, sono candidati alla presidenza della Cdu Friedrich Merz, esponente della destra del partito, e Armin Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia. (Geb)