Atac: Santori (Lega), Giampaoletti non ha requisiti tecnici per incarico

- "È tutto chiaro: Giampaoletti sembra proprio non avere i requisiti tecnici richiesti dal bando, per cui scaturirebbe una evidente incompatibilità e una palese violazione dei requisiti previsti". E' quanto dichiara in una nota Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega Lazio. "Giampaoletti, già coinvolto nell'inchiesta Ama, ha svolto un ruolo di coordinamento nell'ambito delle società partecipate di Roma Capitale, non solo come Dg ma anche come Direttore ad interim del dipartimento partecipate – Gruppo Roma Capitale - Uo "Assetti societari e supporto ai contratti di servizio". Di fatto il controllore diventa Dg della controllata Atac. In base a queste evidenze, come viene motivata dalla Raggi la scelta di Giampaoletti? Il Movimento 5 stelle, andato al potere al grido di onestà e trasparenza, è diventato il peggio di quello che ci saremmo potuti aspettare dal peggior Pd. Ora riusciamo a capire perché Zingaretti vuole stringere con loro un'alleanza per la città".(Com)