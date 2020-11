Algeria: presidenza, Tebboune ha completato il protocollo sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo comunicato della presidenza della Repubblica sullo stato di salute del capo dello Stato Abdelmadjid Tebboune, ricoverato in Germania dal 28 ottobre, dopo essere stato contagiato dal Covid-19. In un comunicato stampa pubblicato oggi, domenica 15 novembre, la presidenza informa che Tebboune ha "completato il protocollo sanitario", e "sta attualmente effettuando esami medici post-trattamento". "Su indicazione del presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune per tenere informata l'opinione pubblica sull'evoluzione del suo stato di salute, l'equipe medica che lo accompagna afferma che il presidente ha completato il protocollo sanitario raccomandato, e sta attualmente effettuando visite mediche di protocollo post-trattamento”, specifica la presidenza. Venerdì 13 novembre, il quotidiano "Le Soir d'Algérie" aveva definito “imminente” il ritorno di Tebboune in Algeria. Una settimana fa, domenica 8 novembre, la presidenza aveva riferito che il capo dello Stato era sul "punto di completare il protocollo di trattamento". Il 3 novembre, la stessa fonte aveva ammesso che il presidente era stato contagiato dall'agente infettivo Sars-CoV-2. Il 28 ottobre, Tebboune era stato trasferito in Germania per "esami medici approfonditi", quattro giorni dopo essersi posto in "isolamento volontario" a seguito della scoperta di casi di Covid-19 tra alti funzionari della presidenza e del governo. (Ala)