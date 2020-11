Moldova: leader Partito nostro Usatii, pronto a portare schede elettorali all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito nostro, Renato Usatii, escluso dal ballottaggio odierno nelle elezioni presidenziali della Moldova in quanto arrivato terzo al primo turno, si è detto pronto ad organizzare un volo privato per trasportare le schede elettorali nei seggi all'estero dove queste starebbero finendo. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Unimedia". Usatii sostiene che potrebbe organizzare il tutto al massimo un'ora con il permesso della Commissione elettorale centrale (Cec) e del ministero degli Affari esteri ed europei di Chisinau. "Ho visto che c'era un allarme bomba nel seggio di Francoforte. Capisco che qualcuno sia sconvolto dal fatto che sarà sconfitto, ma questo non significa che la gente debba essere presa in giro e spaventata. Tanto, la gente non andrà a casa fino a quando non riuscirà a votare", ha detto Usatii. (segue) (Moc)