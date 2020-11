Moldova: leader Partito nostro Usatii, pronto a portare schede elettorali all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il fatto che in alcuni seggi all'estero stanno finendo le schede elettorali, il leader del Partito nostro ha detto che "se la Commissione elettorale centrale (Cec) e il ministero degli Esteri mi danno il permesso e mettono a disposizione un loro dipendente, in massimo un'ora mi organizzo pe porto le schede li dove stanno per finire". Le autorità moldave non hanno ancora commentato questa proposta. Centinaia di cittadini moldavi, che attendono il proprio turno di voto nella città tedesca di Francoforte sul Meno, protestano insoddisfatti dell'annuncio fatto dalle autorità, secondo cui, in totale, in quella sezione sarebbero rimaste al massimo mille schede elettorali. La gente grida "Vogliamo votare". Poco dopo, è stato annunciato un allarme bomba nello stesso seggio elettorale e il voto è stato sospeso per un'ora. (Moc)