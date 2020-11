Moldova: elezioni presidenziali, affluenza alle urne oltre il 44 per cento alle 17

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza al secondo turno delle elezioni presidenziali in Moldova ha superato quella del primo turno, a quattro dalla chiusura delle urne. Fino alle 17:00 infatti ha votato circa il 44,66 per cento del totale degli elettori moldavi, secondo quanto indicato dalla Commissione elettorale centrale in un comunicato. Se al primo turno hanno votato in totale 1,368 milioni elettori, alle 17:15 l'affluenza è stata di oltre 1,388 milioni elettori. Più di 290 mila elettori hanno votato a Chisinau, circa 28 mila nella regione della Transnistria e più di 193 mila cittadini moldavi nei seggi elettorali aperti all'estero. Per quanto riguarda la partecipazione elettorali di quest'ultimi si sta per registrare un nuovo record. I moldavi all'estero hanno già superato il numero di voti del primo turno, ma anche quello delle presidenziali del 2016. (Moc)