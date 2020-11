Legge Bilancio: bozza, incremento 2 miliardi per edilizia e ammodernamento patrimonio sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato è incrementato di 2 miliardi di euro. Lo prevede una bozza aggiornata della legge di Bilancio. "La disposizione incrementa lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico", si legge nel testo. (Rin)