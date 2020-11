Usa: Bolton, i leader repubblicani devono spiegare agli elettori che Trump ha perso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Partito repubblicano degli Stati Uniti devono spiegare ai loro elettori che il presidente Donald Trump ha perso le elezioni dello scorso 3 novembre, sebbene quest'ultimo si rifiuti di ammettere la sconfitta. Lo ha dichiarato all'emittente "Abc News" l'ex consigliere alla Sicurezza nazionale John Bolton. "Credo sia molto importante che i leader del Partito repubblicano spieghino ai nostri elettori, che non sono stupidi come i Democratici credono, che di fatto Trump ha perso le elezioni e che le sue accuse di brogli non hanno alcun fondamento. Abbiamo visto azioni legali in tutti gli Stati chiave e hanno in gran parte fallito. Ora il comitato elettorale di Trump sta facendo l'equivalente legale di raccattare spiccioli", ha spiegato Bolton. (segue) (Nys)