Usa: Bolton, i leader repubblicani devono spiegare agli elettori che Trump ha perso (2)

- L'ex consigliere alla Sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump è diventato negli ultimi mesi un acerrimo critico del presidente uscente, di cui ha tratteggiato un impietoso ritratto nel suo libro "The room where it happened", pubblicato la scorsa estate. Finora pochi esponenti repubblicani hanno preso le distanze da Trump e si sono congratulati con Joe Biden per la vittoria delle elezioni. Bolton si è tuttavia detto "ottimista" del fatto che "presto" molti leader del partito cambieranno posizione. "Credo siano pronti a farlo. Si tratta di un test di maturità per il Partito repubblicano. Io non credo che Donald Trump abbia ipnotizzato gli elettori repubblicani, né che questi siano incapaci di accettare la verità. E' solo un mito", ha concluso Bolton. (Nys)