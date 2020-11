Moldova: elezioni presidenziali, affluenza al 25,5 per cento alle ore 12:30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino alle ore 12:30 hanno votato oltre 740 mila elettori per le elezioni presidenziali in Moldova, ovvero il 25,5 per cento del totale dei cittadini aventi diritto. Lo ha annunciato la Commissione elettorale centrale di Chisinau. Si tratta di un aumento di quasi il 7 per cento rispetto all'affluenza alle urne di due settimane fa, al primo turno delle presidenziali. Allo stesso tempo l'affluenza è paragonabile a quella del secondo turno elettorale del 2016, quando intorno alle 12:30 avevano votato circa 733 mila elettori (25,5 per cento). (Moc)