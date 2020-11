Covid: protesta negazionisti a piazza Venezia a Roma, forze dell'ordine liberano area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protesta no mask e negazionisti in corso a piazza Venezia a Roma. Un gruppo di manifestanti, circa un centinaio, per opporsi alle misure previste degli ultimi dpcm per il contenimento della diffusione del coronavirus, si è riunito di fronte all'altare della Patria per esprimere il proprio dissenso. Presente la polizia di Stato che ha disperso la folla, ha liberato la piazza facendo spostare i protestanti ai lati della piazza. Il raduno è partito da un tam tam sui social: "libertà libertà libertà, saremo in migliaia, lavoratori, partite iva, commercianti, attivisti, tutti uniti al grido Italia libera", si legge nell'appello. Non ci sono stati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine ma solo un piccolo momento di tensione, poi i presenti si sono allontanati dalla piazza all'avvicinarsi degli agenti.(Rer)