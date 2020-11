Atac: De Micheli (Fi), tra tutti scelto proprio il dg del Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meno male che questi sono quelli bravi, puri e in rotta con il passato: questa amministrazione si era presentata come quella del rinnovamento, ma con la nomina in Atac del Dg del Campidoglio, cadono le maschere". Lo dichiara in una nota il coordinatore di Forza Italia del Municipio I, Francesco De Micheli. "Il comunicato di Atac poi sembra una scusa non richiesta, che ci fa sapere come la selezione di Giampaoletti sia stata fatta nella massima trasparenza, anche se non era necessario visto che la scelta è nelle more dell'Au. Chissà come mai di tutti i partecipanti alla selezione sia stato scelto proprio un fedelissimo per sedere sulla prestigiosa poltrona. Raggi basta così -conclude- sono anni che Roma viene svilita in questo modo da un sindaco incapace di fare nulla se non svegliarsi a un passo dalle elezioni per inaugurare una fontana o poco più, a caccia di facile visibilità".(Com)