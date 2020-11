Difesa: Germania, Spd propone Esercito dell'Ue indipendente dagli Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) propone la creazione di un Esercito dell'Unione europea sotto il comando della Commissione europea. Secondo la proposta lanciata dall'Spd, come riportato oggi dal settimanale "Welt am Sonntag", invece di concentrarsi sull'ulteriore sviluppo della cooperazione tra le 27 Forze armate nazionali, l'Ue dovrebbe istituire un esercito tutto proprio. Il nuovo Esercito dovrebbe quindi essere direttamente subordinata alla Commissione Ue e sotto la responsabilità di un commissario europeo alla Difesa di nuova nomina. "Il nostro obiettivo è migliorare la capacità dell'Ue di agire, indipendentemente dalle noiose questioni di sovranità", ha spiegato il portavoce per le politiche di difesa dell'Spd, Fritz Felgentreu. (segue) (Geb)