Difesa: Germania, Spd propone Esercito dell'Ue indipendente dagli Stati (2)

- Secondo l'Spd, questo nuovo Esercito potrebbe essere composto inizialmente da 1.500 militari; mentre nel medio termine la dimensione potrebbe ampliarsi fino a 8.000 soldati. Questi dovrebbero essere reclutati tra i militari dei singoli paesi membri dell'Ue che potrebbero candidarsi per gli specifici posti, senza più essere soggetti alle strutture di comando nazionali una volta "assunti". Il presidente della commissione Esteri di Berlino, l'esponente della Cdu Norbert Rottgen, ha già bollato la proposta come "un sogno". "Sarebbe militarmente impraticabile, finanziariamente irresponsabile, incompatibile con i trattati europei ed in Germania, probabilmente, anche irraggiungibile attraverso emendamenti costituzionali", ha concluso. (Geb)