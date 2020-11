© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento in occasione della giornata di chiusura degli Stati generali del Movimento 5 stelle, ha voluto ricordare “lo straordinario lavoro che tutte forze di maggioranza svolgono per far fronte all’emergenza e perché questa abbia il minore impatto possibile”. (Rin)