M5s: Conte, preservare carica innovativa movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento in occasione della giornata di chiusura degli Stati generali del Movimento 5 stelle, ha voluto sottolineare “il gran lavoro che fatto dell’ex capo politico Luigi Di Maio ed il lavoro che sta facendo Crimi". "La sfida - ha aggiunto - è preservare la vostra carica innovativa, facendo tesoro del passato e guardando al futuro”. In questo momento, ha poi concluso, la “vostra presenza al governo offre un contributo importante per la tutela diritti e la protezione sociale”. (Rin)