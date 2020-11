Roma 2021: Giro (Fi) lancia Bertolaso sindaco, "sarebbe ottima soluzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre rompere gli indugi e far scendere in campo il nostro candidato sindaco per Roma contro una giunta sgangherata che perde pezzi ogni giorno e che in questi giorni sistema i propri amici in tutte le poltrone occupabili, persino nelle aziende municipalizzate. La nomina di Franco Giampaoletti è solo la punta dell'iceberg. Guido Bertolaso? Sarebbe un'ottima soluzione. Credo che oggi sia davvero l'uomo giusto al posto giusto. Cinque anni fa non era il suo momento. Oggi invece lo è. Sarà Guido ad aprire, davvero e non per finta, il Campidoglio come una scatoletta di tonno. I grillini lì dentro stanno occupando tutto l'occupabile! Allora il prossimo anno sarà necessario un sindaco carismatico e forte in grado di liberare il Campidoglio da gente improvvisata e incompetente, restituendo dignità e decoro alle istituzioni e alle aziende comunali". (Com)