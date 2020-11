Moldova: elezioni presidenziali, affluenza al 37 per cento alle ore 15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato parziale sull'affluenza alle urne per le elezioni presidenziali della Moldova, alle ore 15, è stato del 37 per cento avendo votato 1,1 milioni di elettori. Lo ha annunciato la Commissione elettorale centrale della Moldova in un comunicato. Il dato è in linea con quelle delle elezioni presidenziali di quattro anni fa. Il numero di elettori che si sono recati alle urne è superiore invece rispetto a due settimane fa, quando si è svolto il primo turno che ha determinato il ballottaggio odierno tra il presidente uscente Igor Dodon e la candidata del Partito azione e solidarietà (Pas) Maia Sandu. (Moc)