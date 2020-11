Moldova: elezioni presidenziali, allarme bomba al seggio di Francoforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme bomba al seggio elettorale allestito per le elezioni presidenziali della Moldova a Francoforte, dove centinaia di cittadini moldavi residenti in Germania stanno protestando in questo momento. Pochi minuti fa, i rappresentanti della polizia della città tedesca hanno comunicato di aver ricevuto una telefonata riguardante il posizionamento di una bomba presso il seggio n. 1/349 Francoforte. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa moldava "Agora.md", poco dopo, le forze di sicurezza tedesche si sono recati sul posto per effettuare ulteriori controlli. I funzionari dell'ufficio elettorale valuteranno operativamente la situazione e, a seconda della sua evoluzione, prenderanno decisioni sull proseguimento o meno dell'attività del seggio elettorale. Centinaia di moldavi, in attesa del proprio turno di voto nella città tedesca di Francoforte, stanno protestando insoddisfatti per l'annuncio fatto dalle autorità, secondo cui, in totale, in quella sezione sarebbero rimaste al massimo 1000 schede. I moldavi scesi in strada rivendicano il loro diritto di voto. Il presidente del seggio di Francoforte sul Meno ha deciso di sospendere la votazione per un'ora. La polizia tedesca ha intanto evacuato l'area. Secondo le stime della polizia, ci vorranno 1-1,5 ore per controllare l'intero perimetro dove potrebbe trovarsi l'esplosivo. (Moc)