Agroalimentare: al via domani attività celebrative per giornata dieta mediterranea Unesco

- Dieci anni fa, il 16 novembre 2010, a Nairobi in Kenya il Comitato intergovernativo della convenzione Unesco sul Patrimonio culturale immateriale approvava l’iscrizione della dieta mediterranea nella lista del Patrimonio culturale immateriale. Lo ricorda un comunicato del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf). L’Unesco riconosceva, in questo modo, il valore di pratiche stratificate nel tempo, trasmesse di generazione in generazione in molti dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sottolineando come la dieta mediterranea, definizione moderno per una pratica e una storia antichissima, fosse “molto più che un semplice elenco di alimenti. La dieta mediterranea promuove l'interazione sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una data comunità, e ha dato luogo a un notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. Si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all'agricoltura nelle comunità del Mediterraneo”. “Per il nostro Paese”, afferma la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, “quella è una data importante. Il riconoscimento di una distintività. Da quel momento made in Italy e dieta mediterranea hanno avuto nel mondo gli stessi sapori, gli stessi profumi, lo stesso fascino. Se oggi la celebriamo come merita è anche per ribadire che il patrimonio della dieta mediterranea va tutelato, salvaguardato, protetto. (segue) (Com)