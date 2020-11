Atac: Foglio (Lega), con nuova nomina M5s passano da uno vale uno a uno va bene per tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovevano trasformare la politica nel palazzo di vetro, aprire il parlamento come una scatoletta di tonno. Che tristezza! Con la nomina del dg del Campidoglio a nuovo dg di Atac, siamo passati dall'uno vale uno, a uno va bene per tutto". Lo dichiara in una nota Simone Foglio dirigente romano della Lega. "Invece di occuparsi della devastante crisi economica e sanitaria che stiamo vivendo, i cinquestelle continuano imperterriti ad occupare poltrone. Presto i romani li manderanno a casa". (Com)