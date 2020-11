M5s: Crimi, no a terzo mandato per Regioni e parlamento, sì ad alleanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione degli Stati generali del Movimento 5 stelle vengono "confermati alcuni principi cardine della nostra storia". Lo ha detto il capo politico del M5s Vito Crimi nel suo discorso agli Stati generali. "Nessuna deroga al limite dei due mandati per le istituzioni regionali, nazionali e europee, valorizzando comunque l'esperienza maturata nelle elezioni amministrative comunali. Necessaria una formazione permanente - ha spiegato Crimi -. La democrazia diretta è sempre centrale e gli strumenti di partecipazione devono da una parte rispondere alle esigenze dell'azione politica e da un'altra parte mettere in rete le realtà territoriali e valorizzare e mettere in rete le competenze. Sì alle alleanze ma solo su obiettivi e programmi comuni nell'interesse dei cittadini. No ad un'alleanza strutturale. Una organizzazione territoriale e capillare ben strutturata, e riconoscibile sul territorio, anche con spazi fisici di lavoro e di incontro con i cittadini". (segue) (Rer)