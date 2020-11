Scuola: Azzolina, dobbiamo mettere giovani al centro agenda politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non possiamo disinteressarci dei giovani: il nostro non è mai stato un Paese per giovani e noi dobbiamo lavorare perché invece siano al centro dell’agenda di governo”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel suo intervento in occasione della giornata di chiusura degli Stati generali del Movimento 5 stelle. “Tenere aperte le scuole - ha ricordato - vuol dire anche sapere che” l’istruzione può essere “un ascensore sociale e che alcuni ragazzi verranno sottratti alla criminalità” lasciando aperti gli istituti. (Rin)