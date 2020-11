© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, fino al 31 marzo 2021, è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe e sulla durata massima di 36 mesi. Lo prevede una bozza aggiornata della legge di Bilancio. (Rin)