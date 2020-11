Bielorussia: circa 150 arresti in nuove proteste contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia in Bielorussia ha arrestato almeno 146 persone scese in strada per manifestare contro il presidente Aleksandr Lukashenko e il suo governo. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, la polizia bielorussa ha arrestato diverse persone a Minsk intervenendo con gas lacrimogeni, proiettili di gomma e granate assordanti per disperdere i manifestanti anti-governativi. Le manifestazioni di piazza, che si susseguono dallo scorso agosto per contestare la riaffermazione elettorale di Lukashenko, sono state nuovamente alimentate dalla morte del manifestante antigovernativo Roman Bondarenko, deceduto in ospedale giovedì dopo essere stato ferito nel corso dell'intervento delle forze di sicurezza bielorusse. La leader dell'opposizione Svetlana Tsikhanoskaya, dall'esilio in Lituania, ha fatto sapere sui social media, di sostenere le manifestazioni odierni in memoria di Bondarenko. (Res)