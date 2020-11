Perù: 43 scomparsi dopo gli scontri, si dimette il ministro dell’Interno ma non il premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 43 persone sono scomparse dopo gli scontri di ieri sera in Perù tra la polizia e i manifestanti che protestavano contro la destituzione del presidente Martin Vizcarra e l’insediamento di un nuovo governo. Lo rende noto il Coordinamento nazionale dei diritti umani, organizzazione non governative che riunisce decine di associazioni umanitarie nel Paese latino americano. Gli scontri hanno causato la morte di due persone e hanno acuito la crisi politica in corso in Perù, portando alle dimissioni del ministro dell’Interno Gaston Rodriguez e alla convocazione di una sessione d’emergenza del Congresso nella quale verrà discussa la destituzione del nuovo presidente Manuel Merino. Mar Perez, portavoce del Coordinamento, ha dichiarato all’emittente “Canale N” che almeno 112 persone sono rimasti ferite nei disordini di sabato sera, più dei 94 indicati dal ministero della Salute di Lima. (segue) (Brb)