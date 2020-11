Perù: 43 scomparsi dopo gli scontri, si dimette il ministro dell’Interno ma non il premier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È stata la notte più nera che la nostra democrazia abbia vissuto negli ultimi 20 anni”, ha dichiarato Perez. L’avvocato ha chiesto alla procura di raccogliere tutte le prove necessarie a garantire che le vittime abbiano giustizia. I manifestanti uccisi sono stati identificati come Jack Brian Pintado Sanchez, di 22 anni, e Jordan Inti Sotelo Camargo, di 24. Pintado è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco al volto secondo il rapporto autoptico pubblicato questa mattina dalla Polizia nazionale. Camargo è stato invece colpito al torace, vicino al cuore. La stessa polizia ha assicurato in un comunicato che l’inchiesta sulle due morti si svolgerà “con la massima trasparenza, obiettività e rapidità”. Nel frattempo il nuovo primo ministro Antero Flores-Araoz ha respinto ogni “responsabilità politica” per l’uccisione dei due giovani. “Non sono politicamente responsabile”, ha chiarito all’emittente radiofonica “Exitosa Noticias”. Il premier ha invece confermato le dimissioni del ministro dell’Interno, Gaston Rodriguez, che si sente “ovviamente toccato” dai fatti di ieri sera. (segue) (Brb)