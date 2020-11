Perù: 43 scomparsi dopo gli scontri, si dimette il ministro dell’Interno ma non il premier (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nessuno ha chiesto le sue dimissioni, è stato lui a decidere ed è stato un atto di grande dignità", ha spiegato il capo del governo chiarendo di non avere nessuna intenzione di fare altrettanto. "Il Paese non deve essere lasciato nell'anarchia, un vuoto di potere potrebbe essere terribile", ha spiegato. A vacillare è anche la posizione del nuovo presidente Merino, che ha preso solo lunedì scorso il posto di Vizcarra, finito invischiato in un vecchio affare di corruzione e destituito da una mozione di censura del Congresso. Il Fronte ampio, coalizione che riunisce diverse forze della sinistra peruviana, e l'Alleanza per il progresso (App) hanno presentato oggi una mozione di sfiducia nei confronti di Merino e del governo guidato da Antero Flores-Araoz. La mozione propone la convocazione urgente di una sessione plenaria straordinaria del Congresso già nella giornata di oggi per discutere la destituzione di Merino e del nuovo esecutivo installato all'inizio di questa settimana.