Perù: 43 scomparsi dopo gli scontri, si dimette il ministro dell’Interno ma non il premier (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta di una richiesta della massima urgenza, vista la gravissima crisi politica che il Paese sta attraversando a causa delle nostre stesse azioni”, si legge nella petizione. “Il Perù – conclude il comunicato firmato dal numero due del Fronte ampio, Rocio Silva Santisteban – sta sanguinando a morte e il Congresso non può rimanere impassibile di fronte a una situazione che richiede una risposta immediata”. Per l’approvazione della mozione è necessaria la maggioranza assoluta del Congresso (66 voti). In attesa del voto, il nuovo presidente del Congresso Luis Valdez ha già chiesto le dimissioni del presidente Merino. Valdez, come indica l’emittente televisiva “Canal N”, ha convocato i capigruppo per questa mattina con l’obiettivo di valutare le dimissioni del nuovo capo dello Stato e di “trovare una soluzione” per fare in modo che la crisi “non sfugga di mano” alle autorità. (Brb)